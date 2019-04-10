В Динской сносят здание, возведенное с нарушениями

Недавно возведенное строение на улице Садовой сносят. Предположительно в этом здании должен был разместиться фитнес-центр. Как удалось выяснить «РВС», разрешительные документы у застройщика имелись, но строение возведено со значительными нарушениями.

Вопрос самостроев актуален для Динского района. Борьба с нерадивыми застройщиками активно велась еще три года назад. Тогда глава Динского района и представители ответственных отделов проводили рейды по выявлению самовольного строительства на территории Динского района.

К жесткой борьбе с нарушителями призывал губернатор Краснодарского края.

Напомним, ранее «РВС» писала о самострое, возведенном на улице Красной в райцентре. Тогда представитель администрации пояснил, что при возведении данного многоквартирного дома допущен целый ряд нарушений: