В Динской собака напала на ребенка

3 июля 2019 года в райцентре произошло ЧП. Компания детей играла на улице Свердлова, неожиданно из одного из дворов выскочила собака и набросилась на детей. Ребята разбежались, но один из них убежать не успел. Животное напало на девятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы средней степени тяжести: укус нижней конечности и ладошки, оцарапано плечо.

Официальную справку о том, что собака не заражена бешенством, медикам на данный момент не предоставили. Мальчику делают уколы от бешенства.

Как стало известно «РВС», в случившемся разбираются правоохранители.

Напомним, это не первый случай нападения собак на детей в Динском районе. Так, 21 июня этого года вечером в дачном товариществе "Труд" произошло ЧП. На трехлетнего мальчика напала собака и травмировала лицо. Ребенок случайно наехал на велосипеде на домашнюю собаку, вследствие чего та набросилась на него.

7 марта в Динской на 13-летнюю девочку, которая шла в школу, напала бродячая собака. Она вцепилась в ногу ребенка. Итог – следы от укусов на правой ноге и прививка от бешенства.

В мае 2017 года в Агрономе свора собак тоже напала на 13-летнюю девочку. Она выгуливала на поводке своего щенка Джека. Агрессивная стая, заметив пса, кинулась на него. Защищая питомца, школьница пострадала сама. У пострадавшей диагностировали укушенные раны обоих предплечий и правой нижней конечности.