В станице Динской собака прокусила ребенку ногу

В редакцию «РВС» обратилась юная динчанка, которая рассказала историю, которая произошла с ней 7 марта в станице Динской.

«Утром, когда я шла в школу, проходила мимо дома на улице Заводской. Там бродили две собаки — черная и золотистая. Они начали на меня лаять. Возможно, хозяева выпустили их за забор, не знаю. И так случилось, что собака золотистого цвета укусила меня за ногу.

Я их не дразнила никак, не бежала от них. Когда все это происходило, проезжал школьный автобус. Возможно, водитель видел происходящее. За мной шла женщина — собаки подбежали к ней и начали лаять. Но вроде как не укусили ее.

В итоге мне пришлось идти к врачу — делали прививку от бешенства.

Кто хозяин собак, не знаем».

«РВС» обратилась к заместителю главного врача Галине Мадгазиной, чтобы узнать, как действовать, если укусило животное.

«Следует сразу же обратиться к врачу. В данной ситуации не стоит медлить. Специалист назначает прививку строго индивидуально — в зависимости от сложности ситуации, от возраста пациента.

Но ввести вакцину обязательно нужно.

В Динском районе, к счастью, такие ситуации случаются редко. Наибольшее количество обращений приходится на летний период, когда увеличивается травматизм», - рассказала Галина Мадгазина.

Как нужно себя вести, чтобы собака не напала?

Не размахивать руками.

Не кричать.

Не смотреть собаке в глаза.

Не улыбаться.

Если животное продолжает проявлять агрессию

При возможности спрячьтесь в подъезде, магазине, кафе, любом помещении.

Постарайтесь сохранить спокойствие, повернитесь лицом к животному. Увидев вашу спину, собака решит, что вы убегаете, и бросится вдогонку.

Если спрятаться негде, станьте спиной к любому большому объекту: стене, машине, большому дереву. Снимите верхнюю одежду, намотайте ее на руку, оставив свободным конец. Руку вытяните вперед.

Если собака приближается, уверенным голосом скомандуйте: «Фу!» или «Нельзя!» Часто срабатывает эффект неожиданности – животное останавливается.

Если у вас есть в руках какой-то предмет (зонт, сумка), бросьте его в сторону. На крайний случай подойдет даже горсть земли или песка. Это может остановить собаку.

В том случае, если страх парализовал тело, громко кричите. Главное — не визжите, старайтесь сделать голос как можно ниже.

Если вы не в состоянии сопротивляться, лягте на землю лицом кверху. Позицию «незащищенная шея» животные расценивают как поражение, собака оставит потенциальную жертву в покое.

Главное в этой ситуации — сохранять спокойствие. Собаки очень сильно чувствуют страх.

Постарайтесь максимально собраться с силами. Если уверены в себе, попробуйте справиться с агрессивным животным силой. В другом случае примените хитрость или ласку.

Первая помощь при укусах

Если же избежать укуса все-таки не удалось, необходимо оказать первую помощь.

Не нужно сразу останавливать кровотечение. Со слюной собаки в организм человека попадают микробы и инфекция. Небольшое кровотечение поможет «вымыть» вредные микроорганизмы. При первой возможности дайте пострадавшему обезболивающее средство. Держите поврежденную конечность в поднятом положении. Если пострадавший в состоянии добраться домой, сразу тщательно промойте пострадавший участок тела. Не торопитесь, продолжительное нахождение под водой поможет смыть значительную часть носителей инфекции. Лучшие домашние средства для обработки открытых ран – перекись водорода или пена хозяйственного мыла. Дополняют домашние средства обеззараживающими медикаментами из домашней аптечки. После промывания кожу вокруг раны обрабатывают йодом или зеленкой. После описанных процедур на рану накладывают марлевую повязку или ватный тампон. Не нужно сдавливать место укуса, зафиксируйте повязку бинтом или лейкопластырем. После оказания первой помощи необходимо обратиться в ближайший травмпункт в любое время суток. В медицинском учреждении завершат обработку раны, проведут первичное медикаментозное лечение, сделают анализы, дадут рекомендации. Если по возвращении домой самочувствие резко ухудшилось, сразу вызывайте скорую помощь.

В последнее время ситуация с бродячими животными в Динском районе остается довольно напряженной. В редакцию «РВС» постоянно обращаются местные жители с жалобами на большое количество бездомных собак, которые пугают прохожих.

В администрации Динского района пояснили, что сейчас к отлову бродячих животных подключают администрации поселений — они также финансируют эти мероприятия. Пока ожидаются государственные субвенции, которые станут дополнительными вливаниями и пойдут на необходимый отлов.