В Динской согласовали установку новых светофоров

В Динской согласовали установку новых светофоров
Перекресток Кирова-Красная.

В Динской согласовали установку новых светофоров

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4 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районНовостиНовости ДинскойНовые светофоры в ДинскойУтсановка светофоров

Сегодня, 24 сентября, в станице Динской прошла рабочая встреча представителей администрации, ГИБДД, специалистов коммунальных служб по вопросу установки светофоров на пересечении улиц Красной – Кирова и Красной – Калинина.

Как сообщил журналисту «РВС» глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, в соответствии с законом вышли на торги с целью определения подрядчика. Ожидается проведение аукциона.

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Перекресток Калинина – Красная.

«В данный момент провели согласования по установке светофорного объекта в двух местах.

Приступить к работам планируется к концу этого года», – рассказал глава администрации.

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Почему светофоры планируют установить именно на данных перекрестках? Эти участки дорог считаются оживленным и аварийно опасными.

А с вводом светофоров повысится безопасность дорожного движения и улучшится дорожная ситуация.

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