В Динской встретились дети-сироты, приемные родители и опекуны

29 августа на базе отдыха "Андреевский парк" в Динской прошло собрание приемных семей "Красно солнышко".

Организатор — Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район.

В мероприятии приняли участие 20 приемных семей, 50 сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В их числе делегации с других районов края.

"Многие дети здесь между собой уже знакомы. До этого они ездили вместе в лагерь, ходили на новогодние елки. Мы считаем, что им нужно общаться всем вместе, обсуждать какие-то вопросы", - прокомментировала начальник управления по вопросам семьи и детства Анна Зеленева.

Для детей организаторы устроили развлекательную и игровую программу. Сначала ребята посетили мастер-класс от Валентины Монастырной — руководителя Клуба декоративно-прикладного искусства «Ивушка» по изготовлению оберегов, послушали лекцию о народном творчестве, затем отправились на танцевальную площадку, где их ждали подвижные игры, конкурсы и шоу мыльных пузырей. Проводила все это аниматор УК Динского сельского поселения Елена Рассохина.





Пока дети развлекались, специалист-эксперт УСЗН МТСР в Динском районе Наталья Левченко, начальник отдела — старший судебный пристав Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок и начальник управления по вопросам семьи и детства Анна Зеленева отвечали на вопросы приемных родителей. Они касались прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Геннадий Козленок также рассказал все об алиментах на содержание детей с родителей, которые лишены родительских прав, и о том, как судебные приставы взаимодействуют с опекунами, попечителями и приемными родителями.