В Динской состоялся турнир по шахматам, приуроченный к 23 февраля
В шахматном клубе “Каисса” прошли соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
Участников поделили на три возрастные группы: дошкольники, школьники младших классов и старшие.
Среди самых юных шахматистов выиграл Глеб Кисилев. Второе место, отстав на одно очко, занял Андрей Басович. За третье место боролись Тимур Непомнящий и Даниэль Авагюлян. Даже между собой они сыграли вничью. Уже в дополнительной игре одержал победу Тимур. Даниэлю вручена грамота “За волю к победе”.
Среди младших школьников победил второклассник Максим Купцов, на втором месте - первоклассник Матвей Вахтенко, на третьем - второклассник Глеб Мурашев.
У старших школьников места распределились следующим образом:
первое - Константин Дианов;
второе - Максим Солод;
ьретье - Артем Меркулов.
Все призеры награждены грамотами и памятными медалями.
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