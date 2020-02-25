В Динской состоялся турнир по шахматам, приуроченный к 23 февраля

В шахматном клубе “Каисса” прошли соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

Участников поделили на три возрастные группы: дошкольники, школьники младших классов и старшие.

Среди самых юных шахматистов выиграл Глеб Кисилев. Второе место, отстав на одно очко, занял Андрей Басович. За третье место боролись Тимур Непомнящий и Даниэль Авагюлян. Даже между собой они сыграли вничью. Уже в дополнительной игре одержал победу Тимур. Даниэлю вручена грамота “За волю к победе”.

Среди младших школьников победил второклассник Максим Купцов, на втором месте - первоклассник Матвей Вахтенко, на третьем - второклассник Глеб Мурашев.

У старших школьников места распределились следующим образом:

первое - Константин Дианов;

второе - Максим Солод;

ьретье - Артем Меркулов.

Все призеры награждены грамотами и памятными медалями.







