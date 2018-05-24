В Динской создали округ Кубанского «Союза советских офицеров»

18 мая 2018 года в станице Динской состоялось собрание председателей первичных организаций союза семи районов Краснодарского края, на котором присутствовал председатель краевого «Союза советских офицеров» генерал-майор авиации в отставке А. Топчий.

В ходе мероприятия было принято решение создать Динской округ Кубанского «Союза советских офицеров».

Он является общественной организацией, объединяющей на добровольных началах всех военнослужащих кадра, запаса и в отставке, оставшихся верными советской военной присяге.

Свою практическую деятельность «Союз советских офицеров» строит на принципах коммунистической идеологии, советского патриотизма и социалистического интернационализма.

Он тесно взаимодействует с коммунистическими партиями, общественными организациями и движениями социалистической ориентации.

Те, кто хочет вступить в «Союз советских офицеров», могут обращаться в штаб, который находится по адресу: ст. Динская, ул. Комсомольская, 76а, также по телефонам: 8 (86162) 6-24-68; 8 (952) 865-61-53.