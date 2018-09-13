В Динской спасали солдат-заложников

Сегодня, 13 сентября 2018 года, в районном доме культуры прошел первый в Динской квест-перфоманс «1943-й: битва за Кубань».

Группам участников по 5 человек от 14 до 18 лет предстояло помочь советской разведке и спасти из фашистского плена наших солдат. Для этого нужно было найти место, где держали захваченных воинов с помощью подсказок, которые можно было получить, лишь решив логические загадки на пути.

Главная задача — спасти пленных, пока их не расстреляли фрицы.



