В Динской спонсор передал медицинское оборудование трем районным больницам края

В Динской спонсор передал медицинское оборудование трем районным больницам края

В Динской спонсор передал медицинское оборудование трем районным больницам края

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11 часов назад Динская ЦРБДинской районКавказский районКаспийский трубопроводный консорциумКрымский районЛабораторияНовое оборудованиеНовостиСпонсорская помощьЦеремония вручения

Сегодня, 4 декабря, в Динской ЦРБ состоялась официальная церемония передачи медицинского оборудования. Недавно «РВС» писала, что спонсор - «Каспийский трубопроводный консорциум» - приобрел для Динской ЦРБ новое оборудование: цифровой рентгеновский аппарат и лабораторное оборудование стоимостью 14 миллионов рублей.

На мероприятие были приглашены представители Крымского и Кавказского районов. В медучреждения этих муниципалитетов тоже поступило оборудование от «Каспийского трубопроводного консорциума».

Главным врачам трех районов спонсоры вручили сертификаты.

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Затем для присутствующих провели экскурсию по лаборатории и рентгенологическому кабинету.

В лаборатории рассказали о пользе лабораторного оборудования, о том, что новые аппараты помогут улучшить процесс исследований.

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Как пояснила заместитель главного врача Динской ЦРБ Ирина Сергачева, новые возможности рентгенологического аппарата ускорят процесс оказания помощи. Теперь снимки врачу могут поступать в онлайн режиме и он может корректировать процесс. Например, какую кость ему нужно посмотреть. Эти возможности очень важны для Динского района, так как рядом находится трасса, в связи с чем в районную больницу поступает большое количество пострадавших в ДТП.

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