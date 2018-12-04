В Динской спонсор передал медицинское оборудование трем районным больницам края

Сегодня, 4 декабря, в Динской ЦРБ состоялась официальная церемония передачи медицинского оборудования. Недавно «РВС» писала, что спонсор - «Каспийский трубопроводный консорциум» - приобрел для Динской ЦРБ новое оборудование: цифровой рентгеновский аппарат и лабораторное оборудование стоимостью 14 миллионов рублей.

На мероприятие были приглашены представители Крымского и Кавказского районов. В медучреждения этих муниципалитетов тоже поступило оборудование от «Каспийского трубопроводного консорциума».

Главным врачам трех районов спонсоры вручили сертификаты.