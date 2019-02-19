В Динской ночью хулиган крушил автомобили жителей (видео)

В ночь с 15 на 16 февраля некий молодой человек прогуливался по району консервного завода в Динской, но вместо того, чтобы наслаждаться тихой спокойной прогулкой, он крушил все на своем пути. Так, например, мишенью стали автомобили обычных граждан. Одна из пострадавших, жительница улицы Театральной, рассказала о том, что случилось с ее автомобилем.

«Утром мы вышли из дома и были в ужасе. У некоторых автомобилей побиты зеркала, у других оторваны дворники, скручены номера. На моей машине хулиган оторвал одно зеркало и полностью разбил второе. Мы обратились в полицию. Насколько мне известно, принято 7 заявлений, но не все стали их писать. По факту повреждено намного больше автомобилей», – рассказывает девушка.

Пострадавшая предоставила видео, на котором предположительно учинивший этот беспредел молодой человек. «В это время только он проходил по улице, и камера, которая расположена на одном из частных домов, его зафиксировала», – подытожила девушка.

Если вы узнали этого парня или вам что-то известно по поводу этого происшествия, позвоните по телефону дежурной части 102 или (886162) 6-15-94.



