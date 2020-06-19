В Динской станичники опять возмущены ремонтом Красной. Причины

Неравнодушные к качественному благоустройству Динской возмущены ремонтом дороги на улице Красной.

Вчера, 18 июня, в редакцию поступило несколько жалоб. Рассказываем.

🔘Ливневки и люки

Ранее в “РВС” жители уже сообщали о беспокойстве по поводу функционирования ливневок и люков.

В тот раз они заметили, что люки, установленные в асфальт, находятся выше его уровня, а ливневок и вовсе нет. В случае дождя вода с дороги никак бы не стекала, а машинам опасно было ездить при таких люках. Тогда в администрации Динского сельского поселения ответили, что окончательный вариант еще не готов.

Недалеко от перекрестка Калинина/Красная есть и люк, и ливневка. По словам динчанина, на глаз, они находятся на одном уровне.

Асфальт на той стороне пока до конца не доделали. Сейчас и люк, и ливневка находятся выше его уровня. Если выложат свежий слой покрытия чуть выше, то вода будет стекать в ливневку, но при этом в том месте, где люк, образуется яма. Опять же опасность для автомобилей.

Если заасфальтировать дорогу на одном уровне с высотой люка и дождевой канализацией, тогда вода не будет в нее уходить.

🔘Уровень асфальта

Высота асфальта, как сообщили в администрации Динской, должна быть по итогу 11 см. Читатели прислали фото с описанием: “Максимум 5 см, и то не везде”.

🔘Неровности

Около остановки общественного транспорта у бывшего медучилища (пересечение Красной и Школьной) асфальт не на одном уровне. Есть углубление. В случае дождя там будет стоять вода. Ливневок при этом рядом нет.

🔘Включенные двигатели техники вне работы

Машины, которые пока не задействованы в ремонте, стоят с включенными моторами. По словам обратившихся, “наверное, вырабатывают казенное топливо, копоть при этом стоит неимоверная”.

🔘Неподготовленный пешеходный переход и проходы

Переход упирается прямо в “клумбу”. Этот кусочек до сих пор не заложили плиткой.

Проход к 4 школе тоже не вызвал восторга у динчан.

🔘Отсутствие знаков дорожных работ

Идет ремонт Красной, а водители едут прямо по свежеуложенному асфальту. Дорожники их разворачивают обратно (см. видео ниже). План перекрытия Красной пока “РВС” предоставить не могут, эта тема находится в разработке.

В администрации Динского сельского поселения сообщили, что все ремонтные работы контролируются “Автодором”. Здесь же напомнили, что, по законодательству, у местной власти нет права туда вмешаться, но, несмотря на это, за ходом ремонта там тоже следят, потому что небезразлично, как его проводят.

"РВС" передала суть всех претензий в "Автодор", ожидаем ответа.