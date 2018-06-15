В Динской студент поджег своего одногруппника

В редакцию обратилась читательница, которая поведала из ряда вон выходящую историю:

«Хочу рассказать об инциденте, который произошел вчера в нашем Динском механико-технологическом техникуме: первокурсник облил своего одногруппника бензином и поджег. Пока мальчик горел, второй стоял и смотрел. Я хорошо знакома с семьей пострадавшего, он в тяжелом состоянии, переведен сегодня в Краснодарский ожоговый центр, ему требуется операция, так как ожоги очень глубокие».

«РВС» связалась с Динской ЦРБ, где нам сообщили, что действительно пациент с ожогами поступил вчера, 14 июня 2018 года. Парню 16 лет. Он получил глубокие ожоги спины, верхней части тела, боковой стенки живота (всей левой стороны), очень сильно пострадала левая рука.

У ребенка ожог 20 % тела. Ожоги 3 степени. Вчера его нельзя было транспортировать по медицинским показаниям. Сегодня же парня под наблюдением реаниматолога перевели в Краснодарский ожоговый центр. Состояние стабилизировалось, молодой человек в сознании.

В Динском механико-технологическом техникуме от комментариев отказались.