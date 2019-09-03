В Динской вторые сутки угоняют белые

В редакцию "РВС" обратился житель Динской и рассказал, что в ночь с 1 на 2 сентября около дома на улице Новой, где он живет, украли его автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета с гос. номером О754АН 123.

Кто это сделал, мужчина даже не подозревает. По камерам видели, что машина ехала через поселок Агроном, в сторону Краснодара, потом по трассе М-4 Дон.

Заявление об угоне авто в полицию уже написано.

Просьба тем, у кого в машинах есть видеорегистаторы, во дворах или на предприятиях висят камеры, отследить данный автомобиль.

В случае, если увидите по дороге или в любом населенном пункте белую "семерку" с гос. номером О754АН 123, сообщить по телефону +79086803064 (Андрей).

Позднее в редакцию "РВС" обратились еще одни жители Динской с такой же проблемой. Они рассказали, что в ночь со 2 на 3 сентября у них тоже угнали ВАЗ-2107 белого цвета с гос. номером К939ТМ 123. Автомобиль находился на улице Кирова. Написано заявление в полицию. Всем, кто видел где-либо белую "семерку" с вышеуказанным гос.номером, просьба позвонить по номерам телефона +79002752084 (Дарья), +79010069916 (Глеб).

В обоих случаях автомобили угнаны около многоквартирных домов.



