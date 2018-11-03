В Динской у пенсионерки после смерти мужа отключили газ

В редакцию «РВС» обратились жители многоквартирного дома, расположенного в переулке Красном. В их доме живет семья, оказавшаяся в крайне тяжелой ситуации.

Старший дома рассказал нам такую историю:

- В этой квартире долгое время жили муж и жена – Володя и Татьяна Меньковы с дочерью. Несколько лет назад глава семьи умер. Ему еще в советское время делали операцию на сердце, все хорошо, но тромб оторвался, и ему парализовало ноги. После его смерти дела Татьяны совсем стали плохи. Образовался долг за газ, за свет. Сначала ей отключили электричество. Она насобирала денег, заплатила, свет подключили. Теперь — отключили газ. В нашем доме в каждой квартире свой газовый котел, у каждого своя система отопления. Тут холода наступают, а у нее не отапливается жилье.

Раньше матери с дочерью помогал брат Володи - Дима. Отличный был мужик, умный, трудяга. По сути дела он их тянул на себе после смерти брата. Но и он умер — сердце.

И вот теперь они сами. И я уже не знаю, куда нужно обращаться, но надо что-то делать: одни они со своими проблемам не справятся.

Мы помочь не можем. В доме живут практически одни пенсионеры. Может быть благодаря «РВС» найдутся люди, которые смогут помочь? Была же такая ситуация, когда после публикации в «РВС» инвалиду помогли коляску электрическую купить и ремонт сделали. Может быть, и этим людям смогут помочь?

Вместе со старшим дома журналист отправился к Татьяне. Многоквартирный дом в тихом переулке. Во дворе развешано белье, цветут дубки и розы, на лавочках лежат коврики – чтобы мягче было сидеть под осенним солнышком.

Но в квартире, куда мы зашли, застали совсем другую атмосферу: упадка, нищеты, существования на пределе человеческих возможностей.

Нас встретила приятная на вид женщина с очень ясными глазами. В теплой вязаной жилетке, с платком на голове. Возраст сразу не определишь, на первый взгляд, лет 50. В коридоре и двух комнатах очень темно и неуютно. Старая, давно отслужившая свой век мебель, масса вещей, сложенных в стопки, лежащих на полу, полках. В коридоре же стоит холодильник и здесь же – стиралка, которая, как нам рассказали, не стирает, а на ней – маленькая элеткроплитка. Посреди комнаты, где спит хозяйка – электрообогреватель.

Татьяна рассказала нам, что жизнь всегда была тяжелой, но в последнее время стала просто невыносимой:

- Когда еще муж был жив, я брала кредит в банке – 90 тысяч под 30 %. Пять месяцев осталось платить. Деньги быстро закончились: на лекарства много ушло, на жизнь, на продукты, мойку купили. Теперь я не знаю, как расплатиться. Мне сейчас денег даже на еду не хватает.

Я не работаю, уже 8 лет на пенсии. Получаю 8400.

При муже мы регулярно платили по всем счетам. Он получал 14 тысяч пенсии и плюс мои — хватало. А теперь... Дочка тоже получает маленькую зарплату — 8- 8,5 тысяч. Не выкрутиться самим. За газ мы должны 34 тысячи вместе с пеней. Отключили его нам 28 августа.

За свет. Сейчас я обогреватель включила — соседи дали, очень много мотает. И электроплиткой пользуемся. 28 августа отключили нам газ.









За свет пока оплачиваю вовремя. Хотя сейчас же пользуюсь элеткроплиткой, соседи принесли обогреватель – тоже мотает. За воду немножко должна.

Это не сразу все получилось. В течение трех лет накопилось, как мужа не стало. Он пролежал 29 лет, с 1986 года, в 2015 умер. Такая у меня жизнь.

Родственники сами на пенсии, им очень трудно сейчас, да и внуки. У нас хоть внуков нет — дочка два года назад замуж вышла. Муж ее на даче живет. У него гараж, переделанный под домик.

Мебели у нас считай, нет, все сгнило. В квартире холодно, и сыро, а летом задыхаешься от духоты. Все нужно менять, все в негодность пришло. Иной раз просто хочется закрыть глаза и убежать отсюда. Так тяжело, невыносимо. Никаких условий.

Но даже если благодаря добрым людям деньги на оплату долга за газ найдутся, проблемы это не решит. Татьяна провела нас на кухню и показала, что никуда не годится ни котел, ни плита.

Помещение кухни, которое должно быть самым уютным и теплым в доме, практически не используется, разве что, чтобы посуду помыть. Холодильник стоит в коридоре, там же Татьяна и готовит на электроплитке. На кухне стоит огромный котел практически в человеческий рост, который если и работал прежние годы, то чудом. Плита тоже не в очень рабочем состоянии. Чтобы решить в квартире вопрос с отоплением, котел тоже придется менять.

За кухней оказалось еще две комнаты. Как пояснила хозяйка, это пристройка. В этих комнатах никто никогда не жил, в них также хранится нехитрый скарб.

«РВС» обращается к неравнодушным жителям, которые могли бы помочь. Татьяне Меньковой нужны деньги на оплату долга за газ, котел и газовая плита, продукты питания, мебель – пусть б/у, но в приличном состоянии, стройматериалы для косметического ремонта, рабочие руки, чтобы помочь все это установить, а старое – вынести.

Татьяна Николаевна живет по адресу: ст. Динская, пер Красный, 110, кв 3. Можете приехать и сами посмотреть, в каких условиях живет пенсионерка.

По всем вопросам звоните журналисту «РВС» Анастасии по телефону: 8(989)83-80-605.

8(953)084-10-80 Татьяна Николаевна.