В Динской у пенсионерки после смерти мужа отключили газ

В Динской у пенсионерки после смерти мужа отключили газ

В Динской у пенсионерки после смерти мужа отключили газ

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20 час назад ДинскаяДинской районДолги за газДолги за коммуналкуНечем платить за газНовости Динского районаПенсияПроблемаУ пенсионерки отключили газ

В редакцию «РВС» обратились  жители многоквартирного дома, расположенного в переулке  Красном. В их доме живет семья, оказавшаяся  в крайне тяжелой ситуации.

Старший дома рассказал нам такую историю:

- В этой квартире долгое время жили муж и жена – Володя и Татьяна  Меньковы с дочерью.  Несколько лет назад  глава семьи умер. Ему еще в советское время делали операцию на сердце, все хорошо, но тромб оторвался, и ему парализовало ноги.  После его смерти  дела Татьяны совсем стали плохи. Образовался долг за газ, за свет. Сначала ей отключили электричество.   Она насобирала денег, заплатила,  свет подключили.  Теперь — отключили газ. В нашем доме в каждой квартире свой газовый котел, у каждого своя система отопления.  Тут холода наступают, а у нее не отапливается жилье.

 Раньше матери с дочерью помогал    брат Володи -  Дима. Отличный был мужик,  умный, трудяга. По сути дела он их тянул на себе после смерти брата. Но и он умер — сердце.

И вот теперь они сами.  И я уже не знаю, куда нужно обращаться, но надо что-то делать:  одни они со своими проблемам не справятся.

  Мы помочь не можем. В доме живут практически одни пенсионеры.    Может быть благодаря «РВС»  найдутся  люди, которые смогут помочь?  Была же такая ситуация, когда  после публикации  в  «РВС»  инвалиду  помогли коляску электрическую купить  и ремонт сделали. Может быть, и этим людям смогут помочь?

Вместе со старшим дома журналист отправился к Татьяне. Многоквартирный дом в тихом переулке. Во дворе развешано белье, цветут дубки и розы, на лавочках  лежат коврики – чтобы  мягче было сидеть  под осенним солнышком.

Но в квартире, куда мы зашли, застали совсем другую атмосферу: упадка, нищеты, существования на пределе человеческих возможностей.

Нас встретила  приятная на вид женщина с очень ясными глазами. В теплой  вязаной жилетке, с  платком на голове.  Возраст  сразу не определишь,  на первый взгляд, лет 50.  В коридоре и двух комнатах очень темно и неуютно.  Старая, давно отслужившая свой век мебель,  масса вещей, сложенных в стопки, лежащих на полу, полках.  В коридоре же стоит холодильник и здесь же – стиралка, которая, как нам рассказали, не стирает, а на ней – маленькая элеткроплитка. Посреди комнаты, где спит  хозяйка – электрообогреватель.  

Татьяна рассказала нам, что жизнь всегда была тяжелой, но в последнее время стала просто невыносимой:

 - Когда еще муж был жив, я брала кредит в банке – 90 тысяч под 30 %. Пять месяцев осталось платить.   Деньги   быстро закончились:   на лекарства много ушло,   на жизнь, на продукты, мойку купили. Теперь я не знаю, как расплатиться.  Мне сейчас денег даже на еду  не хватает.

Я не работаю,  уже 8 лет на пенсии.   Получаю  8400.   

При муже мы  регулярно платили по всем счетам. Он получал 14 тысяч пенсии и плюс мои — хватало.  А теперь...  Дочка тоже получает маленькую  зарплату — 8- 8,5 тысяч.  Не выкрутиться самим.  За газ   мы  должны 34  тысячи вместе с пеней.  Отключили его нам 28 августа.

За свет. Сейчас  я обогреватель включила — соседи дали, очень много мотает. И электроплиткой пользуемся. 28 августа отключили нам газ.

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За свет  пока оплачиваю вовремя.  Хотя сейчас же пользуюсь элеткроплиткой,  соседи принесли обогреватель – тоже  мотает.  За воду немножко должна.

Это не сразу все  получилось. В  течение трех лет накопилось, как мужа не стало.  Он пролежал 29 лет, с 1986 года, в 2015 умер. Такая у меня жизнь.

Родственники сами на пенсии, им очень трудно сейчас, да и внуки. У нас хоть внуков нет — дочка два года назад замуж вышла. Муж  ее  на даче живет. У него гараж,  переделанный под домик. 

Мебели  у нас  считай,  нет, все сгнило.  В квартире  холодно, и сыро, а летом  задыхаешься от духоты.      Все нужно менять, все в негодность пришло. Иной раз просто хочется закрыть глаза и  убежать отсюда. Так  тяжело, невыносимо. Никаких условий.    

Но даже если  благодаря добрым людям деньги на  оплату долга за газ найдутся, проблемы это не решит.  Татьяна провела нас на кухню и показала, что никуда не годится ни котел, ни плита.

Помещение кухни, которое должно быть самым уютным и теплым в доме, практически не используется, разве что, чтобы посуду помыть.  Холодильник стоит в коридоре, там же Татьяна и готовит на электроплитке.  На кухне стоит огромный котел  практически в человеческий рост, который если и работал прежние годы, то чудом.  Плита  тоже не в очень рабочем состоянии. Чтобы решить в квартире вопрос с отоплением, котел тоже придется менять.

За кухней оказалось еще две комнаты. Как пояснила хозяйка, это  пристройка.  В этих комнатах никто никогда не жил, в них также хранится нехитрый скарб.

«РВС» обращается к неравнодушным жителям,  которые могли бы помочь.  Татьяне Меньковой  нужны деньги на оплату  долга за газ,  котел и газовая плита, продукты питания,  мебель – пусть б/у, но в приличном состоянии,  стройматериалы для косметического ремонта,  рабочие руки, чтобы помочь   все это установить, а старое – вынести.

Татьяна Николаевна живет по адресу: ст. Динская, пер Красный, 110, кв 3.  Можете приехать и сами посмотреть,   в каких условиях живет пенсионерка.

По всем вопросам звоните журналисту «РВС» Анастасии по телефону: 8(989)83-80-605.

8(953)084-10-80 Татьяна Николаевна.

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