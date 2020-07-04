В Динской украли солнечную батарею. Администрация ищет свидетелей

Предположительно с 26 на 27 июня на перекрёстке Октябрьской и Кирпичной неизвестные похитили солнечную батарею, которая освещала пешеходный переход.

Если кто-то стал свидетелем преступления либо владеет какой-то информацией о случившемся, просьба обратиться в Отдел МВД России по Динскому району (8-86162-6-15-94, 102), или же в администрацию Динской (8-86162-6-38-08).

«Уважаемые жители Динского сельского поселения! Администрация всеми возможными силами создает комфортную среду и благоустраивает населенный пункт, в котором вы живете! Просим вас бережно относиться к инфраструктуре и не портить имущество! Ведь нам с вами здесь жить!», – призвали в органе местной власти.