В Динской установят бункеры для сбора веток. График вывоза
Администрация Динского сельского поселения организует установку бункеров-накопителей для сбора веток по графику:
22.06.2020 – 24.06.2020:
- ул. Комарова - ул. Есенина;
- ул. Мичурина - ул. Туркина;
- ул. Юности, 37.
25.06.2020 – 28.06.2020:
- ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;
- л. К. Маркса - ул. Энгельса;
- ул. Ужгородская - ул. Малая.
29.06.2020 – 01.07.2020:
- ул. Краснодарская - ул. Кирпичная;
- ул. Станичная - ул. Чехова;
- ул. Береговая - ул. Станичная.
02.07.2020 – 05.07.2020:
- ул. Короткая - ул. Хлеборобная;
- ул. Первомайская - ул. Чапаева;
- ул. Первомайская - ул. Береговая.
06.07.2020 – 08.07.2020:
- ул. Заводская - пер. О Кошевого;
- ул. Центральная - ул. Автомобилистов;
- ул. Лермонтова - ул. Российская;
- ул. Тенистая-ул. Российская.
09.07.2020 – 12.07.2020:
- ул. Украинская - ул. Черноморская;
- ул. Тельмана - ул. Северная;
- ул. Суворова - ул. Кутузова.
К утилизации принимаются только ветки длиной не более 50 см.
Запрещены к выбросу рубероид, стекло в любом виде, автошины, биоотходы.
ПАМЯТКА
Жителей Динского района призывают не складировать крупногабаритный мусор в контейнеры.
Что важно знать перед тем, как выкинуть мусор в контейнер?
Контейнеры предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. То есть того мусора, который должен быть упакован людьми в специальный полиэтиленовый пакет или вынесен в ведре и выгружен в контейнер.
На законодательном уровне в характеристике ТКО нет слова о строительных или растительных отходах (например, ветки, листья). Соответственно, оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на их сбор и вывоз. Вывозить обязаны сами жители, у которых этот мусор накопился. Складирование около контейнерных площадок тоже считается нарушением законодательства.
В администрации Динского района напомнили, что за несоблюдение нормы закона о заключении договоров на вывоз ТКО грозит штраф:
- для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если договор с регоператором не заключило юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Заключить договор можно в офисе регионального оператора АО «Мусороуборочная компания» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, д. 53/1.
Заказать вывоз крупногабаритного мусора можно также в офисе регионального оператора или в администрации вашего сельского поселения.
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