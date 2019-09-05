В Динской в ДТП загорелся автомобиль (видео)

5 сентября 2019 года, утром, жители Динской, отправившиеся на работу, стали свидетелями ДТП.

На пересечении улиц Пластуновской и Гоголя столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Первые сообщения об этом в «РВС» поступили в 7.25. В это время горел автомобиль.

- Жуткая авария на пересечении Гоголя и Пластуновской. Мотоциклист столкнулся с автомобилем, после чего машина загорелась. На месте работали пожарные, скорая и полиция. Мопед был прямо под колесами авто, не знаем, жив ли водитель после такого столкновения, - написали очевидцы.

Как сообщили наши подписчики, все живы.

В социальных сетях разгорелся спор о необходимости установки на данном участке светофора. Одни считают, что светофорное регулирование необходимо. Другие убеждены, что нужно внимательно смотреть на знаки.

Напомним, на данном перекрестке серьезные аварии не редкость. Так, 9 января 2019 года легковой автомобиль, превысив скорость на данном перекрестке, буквально влетел во двор. Снес железный забор и опрокинулся.