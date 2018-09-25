В Динской в многоквартирном доме произошла утечка газа

В редакцию «РВС» обратились жители многоквартирного дома № 115 «а» по улице Красной. С понедельника, 17 сентября у них отключен газ.

- 17 сентября в нашем доме проводили плановую проверку газового оборудования. В двух подъездах все хорошо, а в одном, нашем, обнаружили утечку газа. Стали выяснять, где именно образовалась утечка. В одной квартире раздолбали стену. В другой пришлось демонтировать новую кухню. Но самое главное, мы все с прошлого понедельника сидим без газа. Нет горячей воды. Написали объявление на доме, что нужна замена труб, и якобы направлена заявка в управляющую компанию. Но что-то тишина, никто не собирается ничего делать?

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились в ОАО «Динскаярайгаз». Исполнительный директор организации Рустам Кушу рассказал нам следующее:

- В результате плановых работ по проверке на герметичность и техническому обслуживанию общедомового имущества выявилось, что один из стояков не герметичен. Мы провели ряд мероприятий и у нас появилась возможность вскрыть междуэтажные перекрытия. И увидели, что данный газопровод находится без гильзы, которая защищает трубы от коррозии. Именно там газопровод дает утечку. Это крайне небезопасно. На сегодняшний день мы предложили управляющей компании обратиться к нам, чтобы заменить стояк. Других вариантов нет, нужно вырезать его и установить новый. Утечка газа — это очень серьезно, может произойти взрыв, поэтому мы и отключили в этом подъезде газ. 24 сентября к нам обратилась управляющая компания в лице старшей дома с предложением, чтобы наши специалисты выполнили ремонтные работы. Мы постараемся в краткие сроки посчитать, сколько это будет стоить. Предложим стоимость и выполним. Ремонт займет два дня. Восстанавливать стены и ремонт в квартирах после ремонта будут сами жители, это их имущество.

Рустам Кушу отметил, что с такой ситуацией, как коррозия газопровода ОАО «Динскаярайгаз» столкнулась впервые.



