В Динской возле ГИБДД ночью горели две машины
Сегодня ночью, 25 марта, примерно в 00:20 в “РВС” начали поступать сообщения о пожаре в Динской.
“На автопарковке за ГИБДД услышали хлопок, потом второй”, - рассказывают очевидцы.
По их словам, горели автомобили.
В редакцию стали приходить версии пожара. Так, человек, пожелавший остаться анонимно, написал:
“Это личные автомобили сотрудников ДПС - сгорел “Фольксваген Пассат”, а рядом стоящий “Форд” частично пострадал".
Журналист “РВС” обратилась в Динской пожарно-спасательный гарнизон. Там рассказали, что предположительно, причиной пожара является короткое замыкание электропроводки автомобиля.
В организации подтвердили, что одна машина сгорела, другая - частично. Транспортные средства стояли рядом, огонь перекинулся с одного на другое.
По факту случившего "РВС" отправила запрос в ОМВД Динского района.
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