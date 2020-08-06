В Динской водитель

5 августа в 20.15 в Динской на ул. Пластуновской произошло ДТП.

По данным ГИБДД, водитель авто «Джип-Вранглер» наехал на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо.

У пешехода перелом левого бедра со смещением и ссадины. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые родители! Будьте внимательны по отношению к своим детям. Необходимо регулярно повторять основные правила дорожного движения, напоминать несовершеннолетним о возможных последствиях и ответственности при их нарушении. Научите детей безопасно переходить проезжую часть при наличии и отсутствии пешеходного перехода, будьте достойным примером для подражания», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.