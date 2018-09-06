В Динской водитель

5 сентября около 14.40 в Динской на улице Красной водитель авто «Лада-Гранта» сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. «В результате ДТП пострадал малолетний пешеход, он госпитализирован в Динскую ЦРБ», - сообщает ОГИБДД по Динскому району.

Как оказалось, мальчику два годика. В этот день он шел с мамой, которая вела его за ручку. Внезапно малыш вырвался и выбежал на дорогу, в результате чего произошло ДТП. В ЦРБ сообщили, что мальчик находится в травматологическом отделении, его жизни ничего не угрожает.