В Динской водитель сбил шестиклассника

В Динской водитель сбил шестиклассника

В Динской водитель сбил шестиклассника

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8 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районДТПНовости Динского районаПроисшествиеРВС

11 октября примерно в 10:20 часов на пересечении улиц Луначарского и Береговой в Динской водитель автомобиля столкнулся с шестиклассником, который ехал на велосипеде.

Причина – при повороте со стороны ул. Шевченко в сторону ул. Комсомольской направо первый не выбрал боковой интервал и допустил ДТП. Ребёнка госпитализировали в ЦРБ. 

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим», – призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко. 

Комментарии

Олег
Олег 5 часов назад

Даже не удивительно! Так,как ведут себя большенство пешеходов в Динской, так водилы должны быть как минимум экстрималами!

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НИКОЛАЙ
НИКОЛАЙ 5 часов назад

Пешеход идёт где хочет и как ему удобно.

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