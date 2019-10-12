В Динской водитель сбил шестиклассника

11 октября примерно в 10:20 часов на пересечении улиц Луначарского и Береговой в Динской водитель автомобиля столкнулся с шестиклассником, который ехал на велосипеде.

Причина – при повороте со стороны ул. Шевченко в сторону ул. Комсомольской направо первый не выбрал боковой интервал и допустил ДТП. Ребёнка госпитализировали в ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим», – призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.