В Динской водитель сбил женщину на велосипеде

3 мая подписчики «РВС» в социальных сетях сообщили о том, что в Динской сбили женщину.

В ГИБДД района журналисту сообщили, что ДТП произошло в 16.15.

Водитель «Тойоты-Камри» двигался по второстепенной дороге со стороны улицы Комсомольской в сторону Гоголя и не уступил дорогу женщине на велосипеде, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала велосипедистка, у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки. От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!» – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.