В Динской водитель сбил женщину на велосипеде
3 мая подписчики «РВС» в социальных сетях сообщили о том, что в Динской сбили женщину.
В ГИБДД района журналисту сообщили, что ДТП произошло в 16.15.
Водитель «Тойоты-Камри» двигался по второстепенной дороге со стороны улицы Комсомольской в сторону Гоголя и не уступил дорогу женщине на велосипеде, которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала велосипедистка, у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.
«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки. От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!» – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.
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Время не зря указали. Велосипедистка после 16 должна была быть дома?