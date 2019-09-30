27 сентября в редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что три дня назад на участке улицы Береговой, в районе домов 124-126 прорвало трубу. Решать проблему, по ее словам, службы приехали только на второй день. В итоге просто перекрыли воду и уехали. Без нее люди в домах 124-126 на Береговой жили два дня. Сегодня жительница вновь обратилась в редакцию, жалуясь на те же самые проблемы. Воду снова включили, но надолго ли? Динчанка рассказала, что их, жителей этих участков, заставляют ремонтировать за свои средства.