В Динской "Водоканал" не собирается чинить прорыв трубы

В Динской

В Динской "Водоканал" не собирается чинить прорыв трубы

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7 часов назад АварияВодоканалВодопроводВодоснабжениеДинскаяНовости ДинскойПоломкаПрорыв трубы

27 сентября в редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что три дня назад на участке улицы Береговой, в районе домов 124-126 прорвало трубу. Решать проблему, по ее словам, службы приехали только на второй день. В итоге просто перекрыли воду и уехали. Без нее люди в домах 124-126 на Береговой жили два дня. Сегодня жительница вновь обратилась в редакцию, жалуясь на те же самые проблемы. Воду снова включили, но надолго ли? Динчанка рассказала, что их, жителей этих участков, заставляют ремонтировать за свои средства. Image titleImage titleImage titleImage title

Мы обратились в ООО «Водоканал» Динского сельского поселения. Нам сообщили, что трубу прорвало в переулке, где находится абонентская водопроводная линия, поэтому в обязанности «Водоканала» ремонт не входит. Они обслуживают только магистральные центральные сети. Специалисты подтвердили тот факт, что единственный выход из этой ситуации — собрать личные средства жителей и отремонтировать трубу самим. Тем временем вода продолжает стекать вниз по улице, затапливая фундамент домов и создавая неудобства.

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