В Динской вор-неудачник после кражи сам обратился в больницу

В дежурную часть отдела МВД России по Динскому району обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала свидетельницей преступления.

Полицейские прибыли по указанному адресу и встретились с женщиной, которая звонила, она им пояснила, как все произошло. Неизвестный мужчина подошел к одному из местных магазинов, находящихся возле центрального рынка, разбил витринное стекло и похитил два мобильных телефона. Свидетельница же находилась в это время в одном из припаркованных рядом автомобилей. Скорее всего, вор ее попросту не заметил.

Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции установили, что, разбив витрину, злоумышленник серьезно повредил руки. Спустя некоторое время от работников районной больницы в полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратился молодой человек с резаными ранами рук. Здесь-то вор и совершил прокол.

Полиция выехала в ЦРБ, чтобы поймать преступника по горячим следам.

В ходе личного досмотра подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли украденные из магазина телефоны. 20-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. После проведения необходимых следственных действий похищенное имущество будет возвращено законному владельцу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила «РВС»: «В настоящее время по данному факту следственным отделением ОМВД России по Динскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие».