В центре Динской банкомат «съедает» карты

В центре Динской банкомат «съедает» карты

В центре Динской банкомат «съедает» карты

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6 часов назад Банкоматы СбербанкаВ Динской банкомат съедает картыГорячая линия СбербанкаДинскаяДинской районНе работает банкоматПроблемаСбарбанк

В редакцию «РВС» 20 ноября обратилась жительница станицы Динской. Женщина пожаловалась на работу банкомата Сбербанка.

«19 ноября я столкнулась с тем, что банкомат Сбербанка на ТК «Остапенко» «зажевывал» карты. Об этом еще днем мне сказали мои знакомые. А вечером в нем же пропала моя карта. На банкомате есть номер телефона для связи с банком, я позвонила и карту заблокировали.

Но проблема в том, что и сегодня, 20 ноября, ничего не изменилось: банкомат не отдает карты. Люди стоят с растерянным видом. Я обратилась в отделение банка через дорогу. Там мне сказали, что ответственности за банкоматы он не несут, нужно звонить на горячую линию, но номера не дали. Что делать, когда ломается банкомат?»

В ответ на это обращение журналист «РВС» позвонил в Сбербанк на горячую линию 8 (800) 555-55-50 - номер мы нашли на официальном сайте банка. Мы рассказали, что банкомат не работает уже второй день, люди теряют в нем свои карты, это создает массу неудобств для жителей, и спросили, куда нужно обратиться, чтобы его исправили.

С нашим запросом долго работали, переводили с одного специалиста на другого. В итоге ответили, что создали заявку, незамедлительно примут меры по ремонту,   и принесли извинения за причиненные неудобства.

Когда журналист отправился сделать фото банкомата, то увидел такую картину: мужчина потерял в недрах устройства карту, спешно переводил с нее деньги, звонил в банк, чтобы заблокировать ее,  и очень при этом нервничал. А следом за ним к банкомату уже подошла девушка, которой нужно было снять деньги. Но услышав, что может остаться без карты, делать этого не стала.

Если банкомат не работает, следует звонить на горячую линию Сбербанка 8 (800) 555-55-50.

Обновлено в 16.40 20 января

В редакцию "РВС" поступил комментарий от пресс-службы Сбербанка:

В течение непродолжительного периода времени были зафиксированы частичные затруднения в работе банкомата Сбербанка по адресу ст. Динская  ТК «Остапенко»

Сообщаем, что  в настоящий момент ведутся технические работы, все неполадки будут устранены специалистами Сбербанка в ближайшее время.

 

 Ближайшие банкоматы расположены по адресам:

ДИНСКАЯ

ул Красная, 74


ДИНСКАЯ

ул Красная, 84


ДИНСКАЯ

ул Чапаева, 81


ДИНСКАЯ

ул Красная, 84


ДИНСКАЯ

ул Советская, 7, А


ДИНСКАЯ

Динская ул Красная, 71


ДИНСКАЯ

ул Красная, 112


ДИНСКАЯ

ул Гоголя, 145


ДИНСКАЯ

Динская ул Красная, 71


ДИНСКАЯ

ул Гоголя, 108


ДИНСКАЯ

Динская ул Красная, 71


ДИНСКАЯ

Динская ул Красная, 71


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