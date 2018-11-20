В центре Динской банкомат «съедает» карты

В редакцию «РВС» 20 ноября обратилась жительница станицы Динской. Женщина пожаловалась на работу банкомата Сбербанка.

«19 ноября я столкнулась с тем, что банкомат Сбербанка на ТК «Остапенко» «зажевывал» карты. Об этом еще днем мне сказали мои знакомые. А вечером в нем же пропала моя карта. На банкомате есть номер телефона для связи с банком, я позвонила и карту заблокировали.

Но проблема в том, что и сегодня, 20 ноября, ничего не изменилось: банкомат не отдает карты. Люди стоят с растерянным видом. Я обратилась в отделение банка через дорогу. Там мне сказали, что ответственности за банкоматы он не несут, нужно звонить на горячую линию, но номера не дали. Что делать, когда ломается банкомат?»

В ответ на это обращение журналист «РВС» позвонил в Сбербанк на горячую линию 8 (800) 555-55-50 - номер мы нашли на официальном сайте банка. Мы рассказали, что банкомат не работает уже второй день, люди теряют в нем свои карты, это создает массу неудобств для жителей, и спросили, куда нужно обратиться, чтобы его исправили.

С нашим запросом долго работали, переводили с одного специалиста на другого. В итоге ответили, что создали заявку, незамедлительно примут меры по ремонту, и принесли извинения за причиненные неудобства.

Когда журналист отправился сделать фото банкомата, то увидел такую картину: мужчина потерял в недрах устройства карту, спешно переводил с нее деньги, звонил в банк, чтобы заблокировать ее, и очень при этом нервничал. А следом за ним к банкомату уже подошла девушка, которой нужно было снять деньги. Но услышав, что может остаться без карты, делать этого не стала.

Если банкомат не работает, следует звонить на горячую линию Сбербанка 8 (800) 555-55-50.

Обновлено в 16.40 20 января

В редакцию "РВС" поступил комментарий от пресс-службы Сбербанка:

В течение непродолжительного периода времени были зафиксированы частичные затруднения в работе банкомата Сбербанка по адресу ст. Динская ТК «Остапенко»

Сообщаем, что в настоящий момент ведутся технические работы, все неполадки будут устранены специалистами Сбербанка в ближайшее время.

Ближайшие банкоматы расположены по адресам:



