В Динской за час наказали более 10 водителей за тонировку

23 мая в станице Динской инспекторами ОГИБДД и ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Динскому району проведено рейдовое мероприятие "Тонировка" по выявлению правонарушений согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. В ходе мероприятия за час было выявлено более десяти автомобилей, на которых было нанесено на лобовом стекле покрытие, ухудшающее видимость. Водители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей, а неисправность в виде тонированных стекол они устранили на месте - сняли тонировочную пленку.

За тонировку стекол автомобиля, не соответствующую техническому регламенту таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", на водителя будут накладываться следующие наказания:

Штраф в размере 500 руб.

Требование о снятии тонировки.



