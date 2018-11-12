В Динской задержали двоих закладчиков с поличным

Следственным отделом ОМВД России по Динскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя и его 30-летнего знакомого. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

При проверке поступившей оперативной информации сотрудники полиции задержали в одном из парков станицы Динской двоих подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Мужчины осуществили тайниковые закладки с N-метилэфедроном, общей массой более 2, 5 грамм, что подтвердило проведенное исследование.

В отделе полиции один из злоумышленников пояснил, что его знакомый приобрел в сети Интернет наркотик, который они вместе планировали сбыть на территории станицы Динской.

На время предварительного следствия задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.