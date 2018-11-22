В Динской задержали педофила? (Видео)

В редакцию «РВС» поступило несколько сообщений от жителей, видевших, как 21 ноября примерно в 7.45 утра напротив мойки самообслуживания в районе школы № 2 сотрудники полиции задерживали мужчину.

«Сегодня в 7:45 сотрудниками Динского ГИБДД произведено задержание неадекватного человека лет 25-30 в спецформе нефтяной компании напротив автомойки самообслуживания возле сахарного завода. Скорее всего этот человек приставал к ребенку, так как когда подъехали экипажи, а их было четыре машины, из одной машины выскочил, видимо, отец и "вломил" этому «существу». В 7.30 я проезжал в этом же месте и видел, как этого товарища выпихивал из машины водитель такси".

Свидетелями данного задержания стали многие люди, ехавшие в это время на работу.

Жители спрашивали у «РВС», неужели задерживали педофила и просили узнать подробности и успокоить народ.

Источник, который просил его не указывать, сообщил нам, что этот человек приставал к девочке, но более подробностей нам не сообщил.

Как стало известно «РВС», мужчину доставили в отделение и он сейчас находится за решеткой.

Журналисты обратились в пресс-службу ОМВД по Динскому району. В данный момент они не сообщили нам информацию по данному происшествию. Официальный комментарий нам предоставят позже.

Мы выехали на место событий и пообщались со свидетелями происшествия. Факт задержания видели многие, но подробностей работники близлежащих организаций не знают.