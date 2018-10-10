В Динской загорелась стихийная свалка

10 октября примерно в 13 часов дня загорелся мусор, сложенный на контейнерной площадке по улице Набережной в станице Динской.

Огонь быстро охватил мусор и грозил распространиться дальше. Густой черный дым валил по всей улице.

Местные жители вызвали пожарных. Прибывший к загоранию пожарный расчет потушил огонь.







