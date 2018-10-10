В Динской загорелась стихийная свалка

В Динской загорелась стихийная свалка

В Динской загорелась стихийная свалка

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8 часов назад Горит мусорДинскаяДинской районЗагорелась стихийная свалкаПожарные

10 октября примерно в 13 часов дня загорелся мусор, сложенный на контейнерной площадке по улице Набережной в станице Динской.

Огонь быстро охватил мусор и грозил распространиться дальше. Густой черный дым валил по всей улице.

Местные жители вызвали пожарных. Прибывший к загоранию пожарный расчет потушил огонь.



Комментарии

Эксперт
Эксперт 7 часов назад

С такой "работой" администрации поселения и района скоро вся Динская будет полыхать и зловонить.

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2
вера
вера 5 часов назад

гора из сухих веток скатов старой мебели оконных рам навоза от животных все не перечислить вот что было на свалке 3 года боремся с этой свалкой и все без результатов Завтра идем в прокуратуру по другому не получается Огонь был такой высоты что немного расплавился фонарь висящий на столбе

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1
Я
Я 49 минут назад

Наверное и на улице Мира исчезнет постоянная свалка только после пожара или крупного ДТП.

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