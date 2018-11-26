Закладчик продолжал поиски, несмотря на то, что его снимали на видео

Вчера, 25 ноября, в Динской мужчина напротив своего дома увидел человека, который интенсивно рыл землю палкой и руками возле дерева.

" Мой супруг стал свидетелем того, как достают закладку с наркотиками. Это происходило в тупике улицы Железнодорожной, напротив дома № 6. Парень совсем не стеснялся и не отрывался от поиска закладки", - написала в "РВС" девушка.



На видео мужчина, не прерывая своей деятельности по раскопкам, объяснял возмущенным жителям, что он участник квеста. Потом начал говорить, что если он не найдет то, что нужно, ему несдобровать.

Напомним, если вы располагаете информацией о наркоторговцах и содержателях наркопритонов, звоните по следующим телефонам доверия.

- Секретарь Антинаркотической комиссии муниципального образования Динской район – 6-19-71

- Дежурная часть ОМВД РФ по Динскому району – 6-15-94; 02 (с мобильного телефона 102)

- Динское сельское поселение – 6-21-75

- Пластуновское сельское поселение – 37-1-32

- Красносельское сельское поселение – 3-33-18

- Старомышастовское сельское поселение – 74-4-81

- Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40

- Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62

- Мичуринское сельское поселение – 78-1-86

- Первореченское сельское поселение – 34-3-92

- Васюринское сельское поселение – 31-2-66

- Южно-Кубанское сельское поселение – (861) 256-75-00