В Динской заменяют коммунальные сети. Будет ли вода?

В рамках поручения губернатора по замене коммунальных сетей, которая должна ежегодно составлять не менее 5% от общего числа ветхих трубопроводов, производится замена линий по улице Комарова (от переулка Есенина до улицы Тельмана) в станице Динской. Там появится около 250 метров новой трубы.

Работы производит ООО «Водоканал». Закончить их должны в течение 2-х недель.

За это время жильцы должны вынести свои водопроводные колодцы за пределы дворов, чтобы подключиться к новой сети.

«Отключения воды не планируются. О переходе на новый трубопровод жителей предупредят заранее» - пояснила заместитель главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Елена Чабанова.