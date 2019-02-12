В Динской заминировали 4 школу?

Вчера вечером, 11 февраля 2019 года, в «РВС» массово начали поступать сообщения с информацией о том, что 4 школа станицы Динской оцеплена:

«Что случилось с 4 школой? Вокруг полиция с собаками и Красная перекрыта».

По другой версии, это было ложное сообщение о минировании: «Ребята после тренировки просто в шутку кинули охраннику, что минировали школу, в ответ на то, что он выгонял их из здания школы (так как было уже поздно).

А бдительный охранник, видимо, позвонил в правоохранительные органы. Вот мальчики и пошутили... а кому-то пришлось всю ночь работать...»

В данный момент, как стало известно «РВС», школа работает в штатном режиме.

Журналисты уже направили официальный запрос в полицию и в администрацию образовательного учреждения.