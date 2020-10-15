В Динской женщина избила соседку граблями

В суде установили, что динчанка встретилась с соседкой по подъезду на лестничной клетке и на почве личных неприязненных отношений нанесла ей несколько ударов в область головы и плеч садовыми граблями.

«Согласившись с предложением государственного обвинителя прокуратуры Динского района, суд вынес приговор в отношении гражданки, ранее причинившей вред здоровью своей соседке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 115 УК РФ и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев» , – прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.

Приговор вступил в законную силу.