В Динской жители увидели возле дома закладчицу наркотиков

В редакцию «РВС» продолжают поступать сообщения жителей о том, что они видели, как возле их дворов закладывают или ищут наркотики.

14 ноября нам прислали фото, сделанное в 7.45 утра в станице Динской на улице Береговой в районе дома № 180а. «Девушка, одетая во все темное, искала или делала закладки, что нужно делать, куда сообщать?» - написал житель Динской.

В полиции объяснили, как нужно действовать, если вы увидели закладчиков или поисковиков.

Не надо геройствовать и пытаться задержать или каким-либо образом пресечь деятельность этих людей. Они могут находиться в наркотическом опьянении, и на что в этом состоянии способны – предугадать невозможно. Постарайтесь снять видео. Если закладчики приехали на машине – чтобы было видно номера. Или запишите номера, запомните приметы людей: какого роста, телосложения, примерного возраста, во что были одеты. И сообщайте в дежурную часть полиции по телефонам: 102, 8(86162) 6-15-94. А там уже будут действовать оперативники.