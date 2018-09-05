В Динской знак, запрещающий парковку завесили пленкой

Знак, запрещающий стоянку авто в районе центра внешкольной работы в Динской, установленный 4 сентября, завесили черной пленкой.

Вздохнули спокойно?

Рано.

Как удалось узнать РВС, это сделано потому, что пока на данном участке дороги отсутствует специальная разметка. Завтра, 6 сентября, утром приедут дорожники, которые нанесут разметку, и знак станет функционировать.





Установка знаков, запрещающего парковку и оповещающего о работе эвакуатора вызвала массу негативных комментариев среди подписчиков наших соцсетей. Редакция "РВС" узнала, что знаки установлены по приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодаркого края, в которое обратилось ОГИБДД ОМВД по Динскому району с просьбой запретить в данном месте стоянку транспортных средств.