В диспетчерскую «Водоканала» невозможно дозвониться?

Сегодня, 5 апреля, в редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской с жалобой на то, что они не могут дозвониться в диспетчерскую «Водоканала» по номеру телефона 8 (86162) 6-22-54.

"Мы, абоненты, регулярно платим за воду и хотим оперативно сообщать о порывах и других происшествиях, но сделать это можно только путем титанических усилий и времени. Телефон должен отвечать!»

Жалоба поступила к нам в редакцию в обеденное время. По окончанию перерыва в «Водоканале» мы позвонили по этому номеру. Трубку подняли сразу же. Уточнив, диспетчерская ли это, мы узнали, долго ли сегодня не было воды у абонентов в станице Динской.

«В центре проводились ремонтные работы. Воды у людей не было от силы полчаса», - прокомментировали нам в «Водоканале».

Телефоны: 6-22-54 (диспетчерская); 6-26-46 (приемная); 6-19-41 (абонентский отдел).