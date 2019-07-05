4 июля в 16.30 в ДНТ «Труд» на улице Вишневой папа с сыном ехали на мопеде. Мужчина не справился с управлением, и они упали с транспортного средства. В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок – он получил ссадины и ушибы, у отца – открытая рана колена.

«Мототранспорт является средством повышенной опасности. Он кардинально отличается от автомобиля как по управляемости, так и по поведению на дорогах. Поэтому необходимо быть максимально внимательными», – акцентирует главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко.