В ДНТ "Труд" выбрали нового председателя. Как это было (видео)
24 февраля в ДСНТ «Труд», находящемся на выезде из станицы Динской, состоялись выборы председателя дачного товарищества. В связи с уходом по собственному желанию прошлого председателя с декабря в товариществе не могли определиться с новой кандидатурой на этот ответственный пост, что вызывало ряд проблем. Собрание было решено провести в феврале. Некоторые вопросы на повестке дня рассмотрены не были в связи со срывами и скандалами среди дачников. Однако голосование спокойно проходило в течение всего дня. За порядком следили казаки.
В голосовании приняли участие 181 человек. Бюллетени выдавались под подпись и при предъявлении паспорта. Дачники выбирали среди трех кандидатов: Александр Павлов, Ольга Савина и Вадим Кравченко.
За Александра Павлова проголосовали 127 человек, за Ольгу Савину – 39, а за Вадима Кравченко – 8 человек. По итогам голосования Александр Павлов стал новым председателем ДСНТ «Труд».
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