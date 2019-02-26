В голосовании приняли участие 181 человек. Бюллетени выдавались под подпись и при предъявлении паспорта. Дачники выбирали среди трех кандидатов: Александр Павлов, Ольга Савина и Вадим Кравченко.

За Александра Павлова проголосовали 127 человек, за Ольгу Савину – 39, а за Вадима Кравченко – 8 человек. По итогам голосования Александр Павлов стал новым председателем ДСНТ «Труд».