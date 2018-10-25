В дома динчан пришло тепло

Дождливая погода, сырость и понижение температуры вызвали похолодание не только на улице, но и в домах динчан. Если хозяева частных домовладений могут самостоятельно решать, когда начинать отапливаться, то жители квартир поневоле ждут, пока им включат центральное отопление.

Как уже писала «РВС», отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов. Но в 2018 году его запустили, не дожидаясь этих показателей. Так как днем еще достаточно тепло, то решено котельные пока запускать только в ночное время суток, когда температура опускается. Это позволит не дать остыть помещениям. Вчера, 24 октября, в квартирах местных жителей включили отопление.

Некоторые динчане обрадовались тому, что батареи стали горячими, другие же, наоборот, считают, что теперь им придется платить больше, хотя на улице еще тепло.

«В связи с поступившими заявками и ухудшением погодных условий было принято решение запустить котельные. Согласно графику поддерживаем температурный режим.

Во всех домах стоят приборы учета тепловой энергии. Чтобы опровергнуть слухи, хочу сказать, что потребители будут платить только за то тепло, которое им поставлялось», - прокомментировал ситуацию начальник МУП «Динская компания «Тепло» Евгений Ивченко.