В доме пенсионера из Васюринской устроили притон

В доме пенсионера из Васюринской устроили притон

В доме пенсионера из Васюринской устроили притон

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5 часов назад В доме пенсионера устроили притонВасюринскаяВоровствоДинской районОМВД по Динскому районуПенсионерПолицияПроблема

В редакцию «РВС» позвонил преклонного возраста мужчина  - Анатолий Сергеевич - и поведал такую историю.

В станице Васюринской у него есть дом. По состоянию здоровья он живет в Краснодаре у внучки, а дом пустует. В отсутствие хозяев там происходит страшное: и во дворе, и в доме, по словам пенсионера, обитают неизвестные, которые уже успели растащить все ценное и нужное.  Забрали металлические предметы, разворошили все в доме. И чем дальше, тем хуже.

Журналисты «РВС»  договорились  о встрече и через несколько дней встретились с Анатолием Сергеевичем  в Васюринской, во дворе его дома.

Расположено домовладение  на окраине, в самом конце улицы.  Довольно большая хата, двор, хлипкий забор.  Встречавший нас пенсионер рассказал, что ехал из Краснодара на автобусе и в родной станице чуть не заблудился – с  возрастом пропало зрение, и он теперь почти не различает, что находится вокруг него.

Все, что происходит с его домовладением, он переживает с большой болью.

- Мы с женой здесь жили, обеспечили детям свое жилье. Когда и она, и я заболели, переехали в Краснодар к внучке.  Жена умерла, а я вот еще живу. Здесь я уже не прописан, дом мы выставили на продажу, но что тут творится! С  апреля без конца  всякие лезут сюда, ломают, тащат все.  В полицию обращаюсь, но никакого толку: по-прежнему в моем доме творятся безобразия.

Здесь невозможно жить: в доме каждую тряпочку разворачивают, банки с какой-то гадостью стоят, рисуют там что-то - круги всякие. Притон, одним словом. Из двора все металлическое тянут. Нет сил уже это переживать.

И действительно, когда зашли в дом, увидели, что все перевернуто вверх дном, вытащено со своих мест и брошено на полу, мебели. Жить там не представляется возможным, особенно человеку в таком преклонном возрасте.

- Я  хочу, чтобы те, кто устроил тут такой беспорядок, вернули все на свои места, восстановили мой дом, - сетует пенсионер.

Пообщавшись с Анатолием Сергеевичем, журналист обратился в ОМВД по Динскому району за комментарием. Пресс-служба отдела ответила, что по каждому  обращению пенсионера приняты соответствующие меры и уведомлены заинтересованные лица.

Да вот только  старику  от этого  вряд ли станет легче. Он продолжает приезжать в свой родной дом, где он прожил свои лучшие годы, и застает его в разграбленном состоянии. Этим омрачена его старость, это приносит в его душу озлобленность, недовольство всем вокруг.

- Нет мне покоя, пока тут такое происходит, - пожаловался Анатолий Сергеевич.

А как исправить эту ситуацию – он н знает.  За хату предлагают 500-600 тысяч, пенсионер считает, что это недостаточная сумма за его родной дом. И так и продолжается: дом без хозяев привлекает сомнительные личности,  а пенсионер теряет покой и сон в мыслях о своем доме.

Комментарии

Я
Я 21 минуту назад

Душевно написано! Кто автор?

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Баян Ширянов
Баян Ширянов 20 минут назад

Интересно, а сколько же он хочет за покосившийся сарай из самана???И, если я правильно понимаю, он хочет круглосуточный пост охраны для своей развалюхи?

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