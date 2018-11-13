В доме пенсионера из Васюринской устроили притон

В редакцию «РВС» позвонил преклонного возраста мужчина - Анатолий Сергеевич - и поведал такую историю.

В станице Васюринской у него есть дом. По состоянию здоровья он живет в Краснодаре у внучки, а дом пустует. В отсутствие хозяев там происходит страшное: и во дворе, и в доме, по словам пенсионера, обитают неизвестные, которые уже успели растащить все ценное и нужное. Забрали металлические предметы, разворошили все в доме. И чем дальше, тем хуже.

Журналисты «РВС» договорились о встрече и через несколько дней встретились с Анатолием Сергеевичем в Васюринской, во дворе его дома.

Расположено домовладение на окраине, в самом конце улицы. Довольно большая хата, двор, хлипкий забор. Встречавший нас пенсионер рассказал, что ехал из Краснодара на автобусе и в родной станице чуть не заблудился – с возрастом пропало зрение, и он теперь почти не различает, что находится вокруг него.

Все, что происходит с его домовладением, он переживает с большой болью.

- Мы с женой здесь жили, обеспечили детям свое жилье. Когда и она, и я заболели, переехали в Краснодар к внучке. Жена умерла, а я вот еще живу. Здесь я уже не прописан, дом мы выставили на продажу, но что тут творится! С апреля без конца всякие лезут сюда, ломают, тащат все. В полицию обращаюсь, но никакого толку: по-прежнему в моем доме творятся безобразия.

Здесь невозможно жить: в доме каждую тряпочку разворачивают, банки с какой-то гадостью стоят, рисуют там что-то - круги всякие. Притон, одним словом. Из двора все металлическое тянут. Нет сил уже это переживать.

И действительно, когда зашли в дом, увидели, что все перевернуто вверх дном, вытащено со своих мест и брошено на полу, мебели. Жить там не представляется возможным, особенно человеку в таком преклонном возрасте.

- Я хочу, чтобы те, кто устроил тут такой беспорядок, вернули все на свои места, восстановили мой дом, - сетует пенсионер.

Пообщавшись с Анатолием Сергеевичем, журналист обратился в ОМВД по Динскому району за комментарием. Пресс-служба отдела ответила, что по каждому обращению пенсионера приняты соответствующие меры и уведомлены заинтересованные лица.

Да вот только старику от этого вряд ли станет легче. Он продолжает приезжать в свой родной дом, где он прожил свои лучшие годы, и застает его в разграбленном состоянии. Этим омрачена его старость, это приносит в его душу озлобленность, недовольство всем вокруг.

- Нет мне покоя, пока тут такое происходит, - пожаловался Анатолий Сергеевич.

А как исправить эту ситуацию – он н знает. За хату предлагают 500-600 тысяч, пенсионер считает, что это недостаточная сумма за его родной дом. И так и продолжается: дом без хозяев привлекает сомнительные личности, а пенсионер теряет покой и сон в мыслях о своем доме.