В ДТП на М-4 опрокинулась фура, «легковушку» отбросило на отбойник

На М-4 «Дон» 26 июня между Динской и Пластуновской произошло ДТП, в результате которого перевернулся большегруз.

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля.

По информации подписчиков соцсетей «РВС», столкнулись два автомобиля. Легковая иномарка с пожилой супружеской парой и большегруз.

При столкновении легковушку отбросило на отбойник, а фура перевернулась набок.

Есть сведения, что пассажирка легкового авто получила переломы ребер и госпитализирована в состоянии средней тяжести.