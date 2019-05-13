В ДТП в Динском районе пострадали трое, двое из них – дети

1 мая в 11.30 в Динской на улице Ужгородской водитель, управляя «Ниссаном», не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Пежо», который ехал во встречном направлении.

В результате пострадали водитель второй машины и его несовершеннолетний пассажир.

В этой же станице на улице Луначарского 10 мая в 17.30 случилось другое ДТП. Женщина, управляя авто «Хэндай», допустила наезд на девочку 2004 года рождения. В результате несовершеннолетняя получила различные телесные повреждения.





Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Виталий Криворучко еще раз напоминает водителям о том, что нужно быть предельно внимательными на дорогах.

«Совсем скоро у школьников наступят летние каникулы, а значит, детей на улице станет больше. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и к родителям: строго соблюдайте правила дорожного движения, перевозите детей в специальных удерживающих устройствах и помните: родители должны являться примером, переводить своих детей через проезжую часть по пешеходным переходам», - отметил Виталий Криворучко.

Также на территории Динского района с 13 по 22 мая проводится второй этап операции «Автобус». Главная цель операции - предупреждение ДТП с участием транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, а также профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения водителей маршрутных транспортных средств.