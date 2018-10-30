ФОТО с места происшествия
В ДТП В Динской попал мотоциклист
29 октября примерно в 18 часов произошло ДТП на пересечении улиц Широкой и Комсомольской. По предварительным данным, мотоциклист двигался по главной, легковой автомобиль, выезжая на дорогу, не предоставил преимущества мотоциклу и допустил столкновение.
Как «РВС» сообщили в Динской ЦРБ, мотоциклист в крайне тяжелом состоянии был сразу же направлен в первую краевую больницу в Краснодар.
Обстоятельства уточняются.
Комментарии
Мотоцикл без Гос номера либо его не видно, далее там скоростной режим 40 км/ч
Ну, а то что не пропустил, да нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля. Печаль-беда если мотоциклетник не выкарабкается.