В ДТП В Динской попал мотоциклист

29 октября примерно в 18 часов произошло ДТП на пересечении улиц Широкой и Комсомольской. По предварительным данным, мотоциклист двигался по главной, легковой автомобиль, выезжая на дорогу, не предоставил преимущества мотоциклу и допустил столкновение.

Как «РВС» сообщили в Динской ЦРБ, мотоциклист в крайне тяжелом состоянии был сразу же направлен в первую краевую больницу в Краснодар.





Обстоятельства уточняются.



