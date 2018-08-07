В двух ДТП в Динском районе четверо погибших

5 августа 2018 года на автодороге Краснодар — Кропоткин произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. ВАЗ-2110 двигался со стороны краевой столицы в направлении Усть-Лабинска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. От удара ВАЗ-2110 отбросило в кювет. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Шофер ВАЗ-2115 получил телесные повреждения и был госпитализирован в Усть-Лабинскую ЦРБ, а трое его пассажиров скончались на месте аварии.

Среди участников ДТП не было жителей Динского района.

6 августа 2018 года в станице Новотитаровской водитель, двигаясь задним ходом по переулку, наехал на пешехода, который шел по тротуару. В результате ДТП пострадавший упал на правую сторону дороги. Он получил телесные повреждения. Водитель скрылся с места преступления.