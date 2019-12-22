В этом году "Оливье" подорожало на 5 рублей
«Оливье» – неотъемлемое блюдо каждого новогоднего стола. Так же, как мандарины и шампанское. «РВС» совершила рейд по рынку и магазинам Динской, чтобы узнать стоимость наиболее распространённых продуктов, которые необходимы для праздничного застолья.
Оливье по традиционному рецепту:
Колбаса (500 г) – 183 руб.
Картофель (300 г) – 9 руб.
Майонез (450 г) – 78 руб.
Зелёный горошек (200 г) – 60 руб.
Яйца (10 шт) – 69 руб.
Соленые огурцы – 55 руб.
Морковь (100 г) – 3 руб.
Лук (100 г) – 3 руб.
Итого: 460 рублей.
По сравнению с прошлым годом цена немного повысилась – в 2018 году, по нашим данным, стоимость «Оливье» составляла 454,5 рубля.
По данным Росстата, в этом году выросли цены на варёную колбасу (на 5,1%), маринованные огурцы (на 5,5%), зелёный горошек (на 5,5%), куриные яйца (на 2,6%), майонез (на 4,4%).
Подешевели картофель (на 4,7%), репчатый лук (на 0,8), морковь (на 11,1%).
Молочное
Сливочное масло (200 г) – 100 руб.
Сыр (200 г) – 150 руб.
Мясное
Окорочок/бедра куриные – 140 руб.
Голень/крылышки курицы – 150 руб.
Филе курицы – 240 руб.
Куры домашние – 170 руб.
Мякоть говяжья – 450 руб.
Ребра говяжьи – 310 руб.
Шея говяжья – 360 руб.
Мякоть свинины – 230 руб.
Лопатка свинины – 170 руб.
Морепродукты
Игра щуки (250 г) – 550 руб.
Игра красная (120 г) – 432 руб.
Икра мойвы (200 гр) – 100 руб.
Шпроты – 60 руб.
Сельдь (1 кг) – 125 руб.
Овощи, фрукты, грибы
Помидоры (1кг) – 120 руб.
Огурцы (1кг) – 60 руб.
Апельсины (1 кг) – 130 руб.
Мандарины (1 кг) – 80 руб.
Грибы (1 кг) – 140 руб.
Маслины – 75 руб.
Ананас (1 шт.) – 105 руб.
Лук (1 кг) – 28 руб.
Напитки
Коньяк – 495 руб.
Шампанское – 190 руб.
Водка – 270 руб.
Вино – 243 руб.
Вода минеральная – 30 руб.
Сок (1 л) – 75 руб.
Вода сладкая (2 л) – 90 руб.
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