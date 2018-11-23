В ГИБДД ряд лекарств хотят приравнять к алкоголю и наркотикам

Госавтоинспекция и Минздрав приступили к разработке поправок в ст. 12.8 КоАП РФ. В обнавленный список запрещенных к употреблению за рулем лекарств могут попасть димедрол и фенобарбитал.

Предполагается, что водителей, употребляющих запрещенные таблетки для получения «дурманящего эффекта»,будут лишать прав и ставить на учет в наркодиспансер. А тех, кто принимает препараты по назначению врача в лечебных целях, ждет штраф.

Определить точные группы препаратов и дозы, превышение которых будет приравнено к употреблению спиртных напитков и наркотиков за рулем, должен Минздрав.