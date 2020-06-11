В Госавтоинспекции напомнили о правилах при переезде ж/д путей
В Госавтоинспекции Динского района напомнили о важности соблюдения ПДД вблизи железнодорожных переездов.
По пункту 15.1 ПДД РФ, переезд железнодорожных путей возможен только по железнодорожным переездам.
Ж/д переезды делятся на два типа:
1. Регулируемый – тип, при котором на переезде установлены одна или несколько предупреждающих конструкций: светофор, звуковая сигнализация, шлагбаум, металлический щит, преграждающий путь, будка дежурного.
2. Нерегулируемый – тип, не имеющий ни одного из вышеназванных способов предупреждения.
Согласно пункту 15.2 ПДД РФ при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
По пункту 15.3 ПДД РФ пересечение железнодорожного пути запрещено:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);
- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
- если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
"Уважаемые гости и жители Динского района! При переезде железнодорожных переездов будьте предельно внимательны и осторожны. Не рискуйте своей жизнью!" – призывают в госучреждении.
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