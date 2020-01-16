В Госдуме избрали нового председателя правительства
В Государственной Думе сегодня, 16 января, состоялось заседание депутатов по вопросу о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
В результате было принято решение одобрить кандидатуру бывшего руководителя Федеральной налоговой службы.
Итоги голосования:
«За» - 383 человека.
«Воздержалось» - 41 человек.
«Против» - 0.
Как отметил Вячеслав Володин, самая большая поддержка представителей Госдумы была в 2008 году, когда премьер-министром избирали Путина. Тогда за него проголосовало 393 человека.
После заседания глава государства сразу подписал указ о назначении премьером Михаила Мишустина.
Напомним, вчера, 15 января, после послания президента Федеральному собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. После этого Владимир Путин предложил рассмотреть Госдуме кандидатуру Мишустина.
Справка
- Михаилу Мишустину 53 года.
- Родился в Москве в семье военных.
- Учился в Московском станкоинструментальном институте по специальности инженер-системотехник, инженер-исследователь.
- Работал аспирантом, был директором и заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба. С этого времени и на протяжении всей карьеры Мишустин работал с IT-технологиями.
- Женат, имеет троих детей.
- В налоговые органы пришел в 1998 году и занимал разные высокие посты.
- С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
- С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
- В марте 2008 года Михаил Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»), работающих в России в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
- В 2010 году вернулся в налоговые органы и был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
- Интересно отметить, что в свое время «Российская газета» писала, что собираемость налогов при Мишустине выросла на десятки процентов, а вот количество проверок, наоборот, снизилось. Ему же приписывают борьбу с «грязными данными» в налоговой.
- А The Financial Times в прошлом году признала российскую налоговую систему одной из лучших в мире.
- Зарубежные СМИ пишут, что он владеет солидным состоянием и сколотил его, работая сначала в Международном компьютерном клубе, а потом в «ОФГ Инвест». Его даже называют долларовым миллионером.
- Хобби Мишустина – хоккей. Он фанат «армейского» московского клуба ЦСКА. Официальный член наблюдательного совета клуба, регулярно присутствует на домашних матчах команды.
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