В Госдуме избрали нового председателя правительства

В Государственной Думе сегодня, 16 января, состоялось заседание депутатов по вопросу о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

В результате было принято решение одобрить кандидатуру бывшего руководителя Федеральной налоговой службы.

Итоги голосования:

«За» - 383 человека.

«Воздержалось» - 41 человек.

«Против» - 0.

Как отметил Вячеслав Володин, самая большая поддержка представителей Госдумы была в 2008 году, когда премьер-министром избирали Путина. Тогда за него проголосовало 393 человека.

После заседания глава государства сразу подписал указ о назначении премьером Михаила Мишустина.

Напомним, вчера, 15 января, после послания президента Федеральному собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. После этого Владимир Путин предложил рассмотреть Госдуме кандидатуру Мишустина.

Справка