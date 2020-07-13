Многодетным предложили бесплатно предоставлять нянь. Главный критерий

Об этом стало известно сегодня, 13 июля, от RT.

С данной инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Но в ней есть определенные критерии.

На безвозмездной основе няни будут работать в многодетных семьях, в которых как минимум двое детей младше трех лет.

«В частности, речь идет о ситуациях, когда у молодых супругов уже есть ребенок и пара ожидает появления близнецов, при рождении которых приобретается статус многодетной семьи», – уточняет информационное агентство.

RT опубликовало тезис из его обращения:

«Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребенка до трех лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трех лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении».